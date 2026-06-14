खेतों से आसमान तक: जेवर के किसान पहली बार उड़ेंगे हवाई जहाज में, लखनऊ जाकर CM योगी से करेंगे मुलाकात

सरकारी बयान के अनुसार, किसान लखनऊ जाकर सीएम योगी का शुक्रिया अदा करेंगे। वे मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि एयरपोर्ट बनने से उनके इलाके का तेजी से विकास हो रहा है और बिजनेस व रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। यह सफर उन किसानों के लिए एक बेहद बड़ा और भावुक पल है। जिनकी खेती की जमीन पर आज यह आलीशान एयरपोर्ट खड़ा है। कल तक जहां फसलें लहलहाती थीं, आज वहां से देश-विदेश के लिए उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदल देगा।