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Noida News: हीट वेव के बीच बदला स्कूलों का समय, आदेश का पालन ना होने से गौतमबुद्धनगर में अभिभावक परेशान

Noida News: हीट वेव के बीच स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। आदेश का पालन ना होने से गौतमबुद्धनगर में अभिभावक परेशान नजर आए।

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नोएडा

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Harshul Mehra

Apr 27, 2026

school timings changed amid heat wave parents in gautam buddh nagar worried as orders are not followed noida

हीट वेव के बीच बदला स्कूलों का समय,। फोटो सोर्स-IANS

Noida News:गौतमबुद्धनगर जिले में बढ़ती गर्मी और लू (हीट वेव) के गंभीर प्रभाव को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने रविवार देर रात स्कूलों के संचालन समय में संशोधन का आदेश जारी किया।

कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी इस कार्यालय आदेश के अनुसार अब जनपद के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों तथा सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड सहित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। यह समय अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

अभिभावकों और छात्रों को भारी उलझन

हालांकि, रविवार की देर रात जारी इस आदेश का पत्र स्कूलों तक सोमवार सुबह समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को भारी उलझन का सामना करना पड़ा। सोमवार सुबह कई स्कूलों में अभी भी पुराने समय के अनुसार ही कक्षाएं शुरू हुईं।

क्या बोले अभिभावक

अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी माध्यम से समय पर जानकारी नहीं दी गई। एक अभिभावक ने बताया, “बच्चे छोटे हैं, ऐसी गर्मी में नए समय के बारे में कुछ पता नहीं था। हम स्कूल गए तो पता चला कि समय बदल गया है, लेकिन स्कूल प्रशासन भी असमंजस में था।”

स्कूलों के समय में बदलाव

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार की ओर से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यधिक तापमान और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय में यह बदलाव किया गया है। आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर मजिस्ट्रेट, तहसील सदर/दादरी/जेवर के उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक, प्रथम मंडल मेरठ), वित्त एवं लेखाधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधानाचार्यों को भेजी गई हैं।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है तापमान

बावजूद इसके, प्रशासनिक स्तर पर संचार की विफलता से अभिभावकों और छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, ऐसे में समय पर आदेश का पालन सुनिश्चित कराना जरूरी है। अभिभावकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस तरह के बदलावों की सूचना व्हाट्सएप, एसएमएस या स्कूलों के माध्यम से पहले ही दे दी जाए।

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Published on:

27 Apr 2026 01:41 pm

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