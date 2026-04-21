मौसम का डबल अटैक: यूपी में लू का अलर्ट, पूर्वोत्तर में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

मैदानी इलाकों की धूल भरी आंधी के उलट, पूर्वोत्तर भारत में मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। 20 अप्रैल की सुबह तक असम में 12 से 20 सेमी तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अरुणाचल प्रदेश में 21 अप्रैल को बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी अगले तीन दिनों तक बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।