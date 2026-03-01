पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में शर्मनाक हरकत, कर्मचारियों के शराब पीने का वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में मरीजों के ब्लड सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट तैयार करने का काम होता है। इसी लैब में ड्यूटी के दौरान कुछ लैब टेक्नीशियन और संविदा कर्मचारियों ने कथित तौर पर शराब और नॉनवेज पार्टी कर ली। आरोप है कि कर्मचारियों ने वहीं खाना भी बनाया और मौज-मस्ती की, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।