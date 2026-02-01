‘अविमुक्तेश्वरानंद पार्टी जॉइन कर राजनीति करें’, शंकराचार्य पर ओम प्रकाश राजभर का विस्फोटक बयान

बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए जा रही शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी। इस घटना से नाराज होकर शंकराचार्य ने माघ मेला क्षेत्र में उसी स्थान पर धरना शुरू कर दिया था, जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। वह अपनी मांगों को लेकर करीब 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। बाद में 28 जनवरी की दोपहर वह माघ मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए रवाना हो गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और संतों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है।