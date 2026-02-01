‘अविमुक्तेश्वरानंद पार्टी जॉइन कर राजनीति करें’, शंकराचार्य पर ओम प्रकाश राजभर का विस्फोटक बयान

शंकराचार्य पर ओम प्रकाश राजभर का विस्फोटक बयान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
OM Prakash Rajbhar On Avimukteshwaranand: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को खुलकर राजनीति में आने की सलाह दी है। शनिवार को अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा कि अगर किसी को राजनीति करनी है, तो उसे खुलकर मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल को जॉइन कर पार्टी का झंडा लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। राजभर ने यह भी टिप्पणी की कि महात्माओं को इस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती।
ओपी राजभर ने कहा, '' साधु-संतों की भूमिका समाज में भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने की होती है, ना कि राजनीतिक दलों की तरह पार्टीबंदी करने की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों एक धर्मगुरु से ज्यादा विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। साधु-संतों का मुख्य कार्य समाज में अमन-चैन बनाए रखना और लोगों को अपने धर्म की सही शिक्षा देना होता है।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह शंकराचार्य CM और PM के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वह उचित नहीं है। उनके मुताबिक, इस तरह के बयान ना तो समाज के हित में हैं और ना ही साधु-संतों की गरिमा के अनुरूप माने जा सकते हैं।
इस पूरे विवाद पर प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संतों और महात्माओं को सार्वजनिक मंच पर बोलते समय सोच-समझकर और मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए।
इधर, माघी पूर्णिमा के अवसर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज ना जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार वह प्रयागराज की बजाय काशी स्थित अपने मठ में ही मौजूद हैं।
बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए जा रही शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी। इस घटना से नाराज होकर शंकराचार्य ने माघ मेला क्षेत्र में उसी स्थान पर धरना शुरू कर दिया था, जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। वह अपनी मांगों को लेकर करीब 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। बाद में 28 जनवरी की दोपहर वह माघ मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए रवाना हो गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और संतों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
