Dhirendra Shastri: शंकराचार्य और मेला प्रशासन विवाद पर बोले धीरेंद्र शास्त्री, सनातन का हास-परिहास न हो

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने विवाद को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि शंकराचार्य और मेला प्रशासन दोनों ही सनातन परंपरा के अंग हैं। दोनों हमारे अपने हैं। दोनों सनातनी हैं। ऐसे में टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता करें और बीच का रास्ता निकालें,” उन्होंने कहा। उनका कहना था कि सनातन धर्म की परंपरा संवाद, सहमति और समन्वय पर आधारित रही है। किसी भी विवाद को सार्वजनिक टकराव का रूप देना न तो धर्म के हित में है और न ही समाज के।