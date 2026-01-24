OP Rajbhar v/s Anil Rajbhar: यूपी की सियासत में खुलकर सामने आई वर्चस्व की लड़ाई, राजभर समाज के दो बड़े नेताओं में तीखा टकराव

जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद थे और अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजभर समाज के लोग उपस्थित थे और आयोजन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा था। इसी दौरान अचानक कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी होते देख माहौल गरमा गया और मंच पर मौजूद अनिल राजभर नाराज नजर आए।