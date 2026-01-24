UP Politics: राहुल गांधी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते : बृजभूषण

मिलावटखोरी के बढ़ते मामलों पर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने व्यवस्था और प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने एक जगह नकली पनीर बनाए जाने की सूचना दी थी। “सूचना देने के बाद अधिकारी पहुंचे, लेकिन दो लाख रुपये लेकर चले गए और पनीर बनता रहा,” उन्होंने तंज कसते हुए कहा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर लोग मिलावटी सामान खरीदना बंद कर दें तो ऐसे कारोबार खुद-ब-खुद बंद हो जाएंगे। “बिकेगा नहीं तो बनेगा नहीं,” यह कहते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं को भी जिम्मेदार ठहराया।