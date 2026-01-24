Keshav Prasad Maurya: काशी से संगम तक संकटमोचक बने केशव मौर्य, धर्मसंकट में भाजपा सरकार को संभालने की फिर निभाई भूमिका

Keshav Prasad Maurya Dialogue And Respect: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो संकट के समय पार्टी की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ऐसे ही नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने न केवल संगठन के लिए बल्कि सरकार के लिए भी कई बार संकटमोचक की भूमिका निभाई है। चाहे 2019 का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विवाद हो या 2026 के माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा ताजा धर्म-संकट, हर बार केशव मौर्य ने राजनीतिक संतुलन, वैचारिक स्पष्टता और संवाद के जरिए भाजपा को बैकफुट से निकालने का प्रयास किया है।