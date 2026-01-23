Bank Holiday: चार दिन ठप रहेगी बैंकिंग व्यवस्था, हड़ताल और अवकाश ने बढ़ाई ग्राहकों की चिंता, पहले निपटाएं जरूरी काम

27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल के पीछे बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगें हैं। यूनियनों का कहना है कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। वे भर्ती प्रक्रिया में तेजी, काम का दबाव कम करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और निजीकरण के विरोध जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि कई दौर की बातचीत के बावजूद सरकार और प्रबंधन की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं मिला, जिसके चलते हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है।