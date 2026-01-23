Gold Rate: चांदी की गिरावट के बाद बाजार में वापसी, सोने में तेजी से सर्राफा कारोबार फिर चर्चा में

विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू सर्राफा बाजार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बदलावों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अमेरिका के ब्याज दर निर्णय, डॉलर इंडेक्स की स्थिति और वैश्विक आर्थिक संकेतक सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

गिरावट के दौरान जहां कुछ ग्राहकों ने मौके का फायदा उठाकर खरीदारी की, वहीं तेजी लौटने के बाद कई ग्राहक दोबारा असमंजस में नजर आए। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर कीमतें कुछ समय तक स्थिर रहती हैं, तो बाजार में मांग फिर से रफ्तार पकड़ सकती है।