मैनपुरी में सिलेंडर बचाने की नसीहत पर हुआ विवाद, बहू ने पुलिस से की सास की शिकायत

जिले में इन दिनों एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत चल रही है और एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। इसी संकट को देखते हुए बेवर की एक सास ने अपनी बहू को सलाह दी कि वह गैस का इस्तेमाल कम करे। सास का कहना था कि सिलेंडर मुश्किल से मिल रहा है इसलिए सावधानी बरतते हुए कुछ समय मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लिया जाए ताकि इमरजेंसी के लिए गैस बची रहे।