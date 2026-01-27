जब भरी सभा में रविकिशन बोले…हमें पगलाओ मत, सीएम योगी भी चौंके…फिर मंच पर लगे ठहाके

रविकिशन बोले की यूपी में चुनाव सिर पर हैं और विपक्षियों द्वारा स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। उनके लिए उत्तर प्रदेश ही निशाने पर है। फ्लाई ओवर और उपरिगामी सेतु पर रविकिशन ने बोला कि जम कर रील बनाईये लेकिन कोई गुटखा-पान खाकर नहीं थूकेगा। अब गोवा का टूरिज्म खत्म हो गया। सब भीड़ बनारस, विंध्याचल और गोरखपुर आ रही है।