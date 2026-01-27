27 जनवरी 2026,

गोरखपुर

जब भरी सभा में रविकिशन बोले…हमें पगलाओ मत, सीएम योगी भी चौंके…फिर मंच पर लगे ठहाके

गोरखपुर में रविकिशन ने बोला कि गोवा का टूरिज्म खत्म हो गया। सब भीड़ बनारस में, विंध्याचल में गोरखपुर आ रही है। कोई भी भ्रम में किसी झूठी बात के न आइए। चुनाव पास में है, भाजपा हर जाति के साथ है और सदा रहेगी।

गोरखपुर

anoop shukla

Jan 27, 2026

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन

गोरखपुर में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ एक फ्लाई ओवर और रेल उपरिगमी सेतु का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान रविकिशन भाषण देने पहुंचे और मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की चुटकी ली। रविकिशन बोले कि हमारे मेयर साहब कुछ बचाए नहीं, सब कुछ बोल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से का भी मेयर साहब बोल दिए।

रविकिशन बोले..हम बड़े ध्यान से बोले आए थे

रवि किशन ने मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से कहा- हमने आपको अर्द्ध-नारीश्वर के रूप में आधा आपको देख लिए। हमको पगलाओ मत। हम बड़ा ध्यान से आए थे। कुछ बोलने के लिए। रवि किशन की इन बातों पर लोग ठहाका लगाते रहे।

यूपी को संभालने के लिए ताकत चाहिए

महामंडलेश्वर को लेकर हो रहे विवाद पर सांसद रविकिशन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यह संत की धरती है। योगी-मोदी जी जैसे संत हैं। यूपी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। विरोधियों से इस सनातन सोच वाली पार्टी पर आंच नहीं आएगी। जनता जानती है कि अफवाह कौन फैला रहा?

खूब रील बनाईये लेकिन गुटखा खा कर नहीं थूकना

रविकिशन बोले की यूपी में चुनाव सिर पर हैं और विपक्षियों द्वारा स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। उनके लिए उत्तर प्रदेश ही निशाने पर है। फ्लाई ओवर और उपरिगामी सेतु पर रविकिशन ने बोला कि जम कर रील बनाईये लेकिन कोई गुटखा-पान खाकर नहीं थूकेगा। अब गोवा का टूरिज्म खत्म हो गया। सब भीड़ बनारस, विंध्याचल और गोरखपुर आ रही है।

जनता को किए आगाह

रविकिशन बोले कि यह संत की धरती है। योगी-मोदी जी जैसे संत हैं। यूपी संभालने के लिए ताकत चाहिए। उन विरोधियों से लड़ने के लिए जो नया-नया साजिश लेके चले आते हैं। मुझे सब पता चलता है कि कौन सी स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है। विरोधियों से इस सनातन सोच वाली पार्टी पर आंच नहीं आएगी।

Published on:

27 Jan 2026 10:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / जब भरी सभा में रविकिशन बोले…हमें पगलाओ मत, सीएम योगी भी चौंके…फिर मंच पर लगे ठहाके

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

