तेज रफ्तार टैंपो और बाइक में भीषण भिड़ंत, दो की हालत गंभीर…मची रही अफरा तफरी

अफरा तफरी के बीच आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को कॉल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका बाजार भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पंकज और अंजलि की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।फिलहाल, दोनों गंभीर घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।