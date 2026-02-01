तेज रफ्तार टैंपो और बाइक में भीषण भिड़ंत, दो की हालत गंभीर…मची रही अफरा तफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्घटना में दो गंभीर
सोमवार देर शाम जिले के महादेवा, उसका बाजार में टेम्पो और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में तीन अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
आसपास के लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार टैंपू और बाइक के बीच जोरदार भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर घायलों की पहचान पंकज यादव पुत्र दीप नारायण और अंजलि यादव निवासी अजीगरा, थाना उसका बाजार के रूप में हुई है।
अफरा तफरी के बीच आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को कॉल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका बाजार भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पंकज और अंजलि की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।फिलहाल, दोनों गंभीर घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।
