जिस पर भरोसा की वही करने लगा ब्लैकमेल…हार कर लड़की ने वीडियो बनाते हुए खाया जहर, दो दिन बाद हुई मौत

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जहर खाकर लड़की ने दी जान
सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थानाक्षेत्र में युवक के द्वारा बार बार ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर किशोरी ने जहर खाते हुए वीडियो बना किया, गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दो दिन तक लड़की की स्थिति नाजुक बनी रही और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई।
लड़की ने जो वीडियो बनाया था उसमें उसने बताया कि पिछले 2 महीने से एक युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दे रहा था। कह रहा था कि अगर कहीं और शादी की तो वीडियो वायरल कर बदनाम कर दूंगा। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है।
घरवालों के मुताबिक, 17 जनवरी की शाम बेटी ने सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर पहले डुमरियागंज के बैदौला, फिर सीएचसी बेवा और बस्ती जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर 19 जनवरी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। वहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
लड़की ने युवक के सभी चैट वायरल कर दिए थे, इसमें लगातार वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इनमें वह धमकी दे रहा है कि मैं तेरी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर शादी कहीं और हुई तो तुझे बदनाम कर दूंगा। मेरे पास तेरे कई वीडियो हैं।
परिवार का कहना है कि 18 जनवरी को लड़की की भाभी ने डुमरियागंज थाने में लिखित शिकायत दी थी। आरोपी जोगिंदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन, उस समय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो बेटी की जान बच सकती थी।
डुमरियागंज थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि लड़की की भाभी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
