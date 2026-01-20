जिस पर भरोसा की वही करने लगा ब्लैकमेल…हार कर लड़की ने वीडियो बनाते हुए खाया जहर, दो दिन बाद हुई मौत

लड़की ने जो वीडियो बनाया था उसमें उसने बताया कि पिछले 2 महीने से एक युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दे रहा था। कह रहा था कि अगर कहीं और शादी की तो वीडियो वायरल कर बदनाम कर दूंगा। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है।