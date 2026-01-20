PCS की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड… अस्पताल में शव छोड़कर भागे दो लड़के

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां लड़कों के आने-जाने पर रोक थी, वहां आधी रात में युवक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कैसे पहुंचे। इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस रिया के लॉक मोबाइल फोन को खोलने का प्रयास कर रही है, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके। घटना के बाद से हॉस्टल मालिक और रिया का कथित बॉयफ्रेंड दोनों ही गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।