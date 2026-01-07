योगों सरकार की साख पर बट्टा…महिला लेखपाल खुलेआम वसूल रही है 50 से 200 रुपए, वीडियो देख अधिकारी भी हैरान

वीडियो में दिख रहा है कि लेखपाल एक एक ग्रामीण का नाम लेकर उसे फॉर्म दे रही हैं। फॉर्म के बदले पैसे ले रही हैं। उसके सामने बैठा सहयोगी एक बैग में पैसे रखता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि चकबंदी लेखपाल अनिता यादव ने फॉर्म-41 और 45 में नाम दर्ज करने के लिए सभी से 50 रुपए से 200 रुपए तक की वसूली की। एक व्यक्ति लेखपाल से 50 रुपए देने की बात कहता है तो लेखपाल चुपचाप सौ रुपए रखने को बोलती है। इसके बाद वो व्यक्ति सौ की नोट तख्त पर रखता नजर आ रहा है। वसूली का ये वीडियो जब प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया।