20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश

Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 20, 2025

25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी नहीं, अटल जयंती पर विशेष कार्यक्रम और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी नहीं, अटल जयंती पर विशेष कार्यक्रम और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Schools Holiday Cancelled: 25 दिसंबर को स्कूलों में अवकाश को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 दिसंबर 2025 को स्कूलों में बच्चों की छुट्टी नहीं होगी। इस दिन प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर समारोहपूर्वक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश हुआ जारी

बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश, पत्रांक शि० नि० (बे०)/नियोजन/54039-935/2025-26, दिनांक 17 दिसंबर 2025 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शासन के पत्र संख्या-474/सत्तर-7-2025, उच्च शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में 25 दिसंबर को विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह आयोजन “भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती/जन्म शताब्दी वर्ष (25.12.2024 से 25.12.2025) के समापन अवसर” पर किया जा रहा है, इसलिए इसे पूरे प्रदेश में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाया जाएगा।

कक्षा-8 के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता

  • शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच“अटल जी एवं सुशासन”विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
  • निबंध की अधिकतम शब्द सीमा: 1000 शब्द
  • प्रतियोगिता समयबद्ध रूप से आयोजित की जाएगी
  • विद्यार्थियों को अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और सुशासन की अवधारणा से जोड़ने पर विशेष जोर होगा

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिक राजनीति और सुशासन की समझ विकसित करना है।

एक साल में हुए कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी मांगी

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जो भी कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए गए हैं, उनकी विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशालय को भेजनी होगी। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पत्र संख्या-शि०नि० (बे०)/नियोजन/51519-614/2024-25 दिनांक 20.01.2025 को कार्ययोजना जारी कर सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के निर्देश दिए गए थे।

किस-किस स्कूल में लागू होगा आदेश

यह आदेश प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों,उच्च प्राथमिक विद्यालयों,शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। निजी विद्यालयों को भी अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया गया है।

शिक्षकों और अधिकारियों को दिए गए निर्देश

उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) संजय कुमार द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम तय समय सीमा में कराए जाएं। छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। आयोजन की सूचना और फोटो दस्तावेज के रूप में निदेशालय को भेजे जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इस आदेश की प्रतिलिपि विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा), विशेष सचिव (उच्च शिक्षा), महानिदेशक स्कूल शिक्षा और सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भेजी गई है।

शीतलहर के बीच कार्यक्रम, बरती जाएगी सावधानी

प्रदेश में जारी शीतलहर और ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि बच्चों को खुले मैदान में लंबे समय तक न बैठाया जाए। कार्यक्रम अधिकतर कक्षाओं या हॉल में आयोजित हों। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्थानीय मौसम के अनुसार व्यवस्थाएं करने की छूट भी दी गई है।

अभिभावकों और शिक्षकों की प्रति क्रिया

25 दिसंबर की छुट्टी रद्द होने की खबर पर अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ अभिभावकों ने ठंड को देखते हुए चिंता जताई, वहीं कई लोगों ने इसे शैक्षिक और प्रेरणादायक निर्णय बताया। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें देश के महान नेताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हैं।

शिक्षा विभाग का उद्देश्य

शिक्षा विभाग के अनुसार, यह निर्णय केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता के विचारों को बच्चों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें

ऑक्सीजन सिलेंडर संग विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, प्रदूषण और कफ सिरप मुद्दे पर सरकार घिरी
लखनऊ
प्रदूषण, माफिया राज और सरकार की नाकामी को लेकर साधा निशाना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

government school

school

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP: छत पर खेलती तीन साल की बच्ची के सिर में लगी गोली, सर्जरी के बाद आया सच

मामूली चोट समझ डॉक्टर ने टांके लगाए; सर्जरी के बाद हालत स्थिर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Winter Session : शीतकालीन सत्र में कोडीन कांड, इस्तीफे की चुनौती और पोस्टर-प्रदर्शन से गरमाया सदन, आइये जानें किसने क्या कहा

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू, सत्र के पहले दिन संग्राम   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     
लखनऊ

यूपी में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर: 50 जिलों में रेड अलर्ट, 12.52 करोड़ मोबाइल पर भेजी गई चेतावनी

यूपी में कड़ाके की सर्दी का कहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

भाजपा सांसद बोले- विपक्ष भगवान श्रीराम को टारगेट कर रहा… यह सोची समझी साजिश

लखनऊ

योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 2026 में 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, 10 लाख सरकारी नौकरी का बनेगा रिकॉर्ड

Uttar Pradesh recruitment 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.