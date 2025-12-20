UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश

25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी नहीं, अटल जयंती पर विशेष कार्यक्रम और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
UP Schools Holiday Cancelled: 25 दिसंबर को स्कूलों में अवकाश को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 दिसंबर 2025 को स्कूलों में बच्चों की छुट्टी नहीं होगी। इस दिन प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर समारोहपूर्वक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश, पत्रांक शि० नि० (बे०)/नियोजन/54039-935/2025-26, दिनांक 17 दिसंबर 2025 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शासन के पत्र संख्या-474/सत्तर-7-2025, उच्च शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में 25 दिसंबर को विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह आयोजन “भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती/जन्म शताब्दी वर्ष (25.12.2024 से 25.12.2025) के समापन अवसर” पर किया जा रहा है, इसलिए इसे पूरे प्रदेश में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाया जाएगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिक राजनीति और सुशासन की समझ विकसित करना है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जो भी कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए गए हैं, उनकी विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशालय को भेजनी होगी। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पत्र संख्या-शि०नि० (बे०)/नियोजन/51519-614/2024-25 दिनांक 20.01.2025 को कार्ययोजना जारी कर सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के निर्देश दिए गए थे।
यह आदेश प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों,उच्च प्राथमिक विद्यालयों,शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। निजी विद्यालयों को भी अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) संजय कुमार द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम तय समय सीमा में कराए जाएं। छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। आयोजन की सूचना और फोटो दस्तावेज के रूप में निदेशालय को भेजे जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इस आदेश की प्रतिलिपि विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा), विशेष सचिव (उच्च शिक्षा), महानिदेशक स्कूल शिक्षा और सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भेजी गई है।
प्रदेश में जारी शीतलहर और ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि बच्चों को खुले मैदान में लंबे समय तक न बैठाया जाए। कार्यक्रम अधिकतर कक्षाओं या हॉल में आयोजित हों। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्थानीय मौसम के अनुसार व्यवस्थाएं करने की छूट भी दी गई है।
25 दिसंबर की छुट्टी रद्द होने की खबर पर अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ अभिभावकों ने ठंड को देखते हुए चिंता जताई, वहीं कई लोगों ने इसे शैक्षिक और प्रेरणादायक निर्णय बताया। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें देश के महान नेताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार, यह निर्णय केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता के विचारों को बच्चों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
