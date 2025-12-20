UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश

UP Schools Holiday Cancelled: 25 दिसंबर को स्कूलों में अवकाश को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 दिसंबर 2025 को स्कूलों में बच्चों की छुट्टी नहीं होगी। इस दिन प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर समारोहपूर्वक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

