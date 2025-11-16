गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी। एक की मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Massive Fire In Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह भीषण हादसा हो गया। एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। लपटें और धुएं का गुबार एक किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था।
हादसे में हाउसकीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (55), जो मूल रूप से गोंडा का रहने वाला था उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने उसे बाथरूम से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भेजा है।
बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में रेस्टोरेंट संचालित था, जो आग के कारण पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनु कुमार यादव ने शुरू जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि सटीक कारणों की जांच जारी है।
सुबह करीब 5 बजे तारामंडल स्थित बौद्ध संग्रहालय के सामने बनी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। जिसके बाद आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। सूचना मिलते ही गोलघर फायर स्टेशन और रामगढ़ताल थाने की टीमें मौके पर पहुंचीं।
FSO टीम के साथ चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इमारत के चारों मंजिलों तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान टीम को फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में गिरे पुरुषोत्तम मिले। उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन प्रयास असफल रहे। घटना की सूचना पर सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया।
