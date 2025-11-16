Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

Gorakhpur News: गोरखपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे एक युवक की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Nov 16, 2025

big breaking massive fire in gorakhpur restaurant in four storey building reduced to ashes one person died

गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी। एक की मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Massive Fire In Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह भीषण हादसा हो गया। एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। लपटें और धुएं का गुबार एक किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था।

गोरखपुर में भीषण आग, 1 की मौत

हादसे में हाउसकीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (55), जो मूल रूप से गोंडा का रहने वाला था उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने उसे बाथरूम से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भेजा है।

रेस्टोरेंट जलकर खाक

बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में रेस्टोरेंट संचालित था, जो आग के कारण पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनु कुमार यादव ने शुरू जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि सटीक कारणों की जांच जारी है।

सुबह करीब 5 बजे लगी आग

सुबह करीब 5 बजे तारामंडल स्थित बौद्ध संग्रहालय के सामने बनी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। जिसके बाद आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। सूचना मिलते ही गोलघर फायर स्टेशन और रामगढ़ताल थाने की टीमें मौके पर पहुंचीं।

2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

FSO टीम के साथ चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इमारत के चारों मंजिलों तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान टीम को फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में गिरे पुरुषोत्तम मिले। उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन प्रयास असफल रहे। घटना की सूचना पर सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 10:33 am

Published on:

16 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक सम्पन्न, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए पारित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बिहार विधानसभा में खूब चमके सीएम योगी के हनुमान रविकिशन…19 सभाओं में 18 सीट पर जीता NDA, मैथिली के भी पक्ष में वोट करने की किये थे अपील

Up news, ravikishan
गोरखपुर

यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

माई भी कइले, बहिनी भी कइले, ‘जय हो’… बिहार में ऐतिहासिक जीत से गदगद हुए सांसद रवि किशन

गोरखपुर

AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

Up news, AIIMS Gorakhpur,
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.