गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

FSO टीम के साथ चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इमारत के चारों मंजिलों तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान टीम को फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में गिरे पुरुषोत्तम मिले। उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन प्रयास असफल रहे। घटना की सूचना पर सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया।