वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में बोले…हर समस्या का होगा समाधान

जमीनी विवाद के मामलों में सीएम ने कठोर कारवाई के निर्देश दिए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं। जहां पैमाइश की जरूरत हो, वहां पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराया जाए। मेडिकल सहायता के लिए पहुंचे लोगों से सीएम ने कहा कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।