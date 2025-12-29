29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में बोले…हर समस्या का होगा समाधान

गोरखपुर के दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड में भी सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुने और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो डोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

सोमवार को मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रातः काल रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल की प्रार्थना किया। हवन के साथ रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की।

कड़ाके की ठंड में भी लगा जनता दरबार

सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है, भीषण शीतलहर में भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान सीएम ने सांत्वना देते हुए कहा कि धैर्य रखें हर समस्या का निस्तारण होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से निस्तारण कराएं।

भूमाफियाओं पर करें कठोर कारवाई

जमीनी विवाद के मामलों में सीएम ने कठोर कारवाई के निर्देश दिए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं। जहां पैमाइश की जरूरत हो, वहां पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराया जाए। मेडिकल सहायता के लिए पहुंचे लोगों से सीएम ने कहा कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

तेरहवीं का रायता खाना पड़ गया भारी, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे PHC…सामने आई हैरान करने वाली वजह
बदायूं
Up news, budaun

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में बोले…हर समस्या का होगा समाधान

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आवश्यक हो तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करें, ठंड को देखते हुए खुद निर्णय लें अधिकारी : सीएम योगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

एक मेडिकल स्टूडेंट ऐसा भी…ग्यारह साल से नहीं पास कर पाया फर्स्ट ईयर का एक्जाम, नहीं खाली कर रहा है हॉस्टल

Up news, gorakhpur news,
गोरखपुर

गोरखपुर छात्र हत्याकांड…SSP ने एक दरोगा, दो सिपाहियों को किया निलंबित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी का राजस्व विभाग है सबसे ज्यादा भ्रष्ट…पुलिस विभाग को भी छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा हुई गिरफ्तारी

Up news, gorakhpur, lucknow
गोरखपुर

सीएम योगी के सुरक्षा की समीक्षा, कार्यक्रम के दौरान अब हर जिले में मौजूद रहेगी स्पेशल टीम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.