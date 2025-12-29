वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में बोले…हर समस्या का होगा समाधान

फोटो डोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ
सोमवार को मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रातः काल रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल की प्रार्थना किया। हवन के साथ रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की।
सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है, भीषण शीतलहर में भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान सीएम ने सांत्वना देते हुए कहा कि धैर्य रखें हर समस्या का निस्तारण होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से निस्तारण कराएं।
जमीनी विवाद के मामलों में सीएम ने कठोर कारवाई के निर्देश दिए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं। जहां पैमाइश की जरूरत हो, वहां पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराया जाए। मेडिकल सहायता के लिए पहुंचे लोगों से सीएम ने कहा कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग