Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘बिहार में खेल SIR ने किया है…’ अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़; CCTV की तरह हमारा PPTV…

Akhilesh Yadav Reaction To NDA Lead: अखिलेश यादव ने बिहार में NDA की बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 14, 2025

akhilesh yadav reaction to nda lead in bihar said election conspiracy exposed up politics

अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़ Image Source - 'X' @samajwadiparty

Akhilesh Yadav Reaction To NDA Lead: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने NDA की बढ़त पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है।

अखिलेश यादव ने किया X पर पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, '' बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है।''

122 सीटें बहुमत का आंकड़ा

आज दोपहर 12.42 बजे तक NDA 193 सीटों पर आगे चल रही थी। 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। वहीं NDA नेताओं ने SIR प्रक्रिया की विपक्ष की आलोचना को चुनाव हारने वालों की बौखलाहट बताया है। यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, BJP नेता राजभूषण निषाद ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को यह समझना चाहिए कि फर्जी मतदाताओं, खासकर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में SIR प्रक्रिया के महत्व को समझने में अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, " हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी जैसे लोगों ने अवैध प्रवासियों का समर्थन कैसे किया है।"

बिहार चुनाव अपडेट

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इसी बीच हाई-प्रोफाइल मोकामा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनंत सिंह जीत गए हैं। अनंत सिंह ने वीणा देवी को 29720 वोटों से हरा दिया है। दुलारचंद यादव हत्‍याकांड के आरोप में जेल में बंद JDU प्रत्‍याशी अनंत सिंह के इस अभेद्य किले को भेद दिया है। अनंत सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, RJD उम्‍मीदवार वीणा देवी से शुरुआत से ही आगे चल रहे थे।

बाहुबल और प्रभाव के लिए मशहूर मोकामा हाई-प्रोफाइल सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला चल रहा था। मोकामा सीट पर अनंत सिंह 19287 वोटों से आगे चल रहे थे। 18वें राउंड की गिनती के बाद उनको 68132 वोट मिले, जबकि वीणा देवी के खाते में 48845 वोट आए। 20वें दौर की मतगणना समाप्‍त होने के बाद अनंत सिंह अपने निकटतम प्रत‍िद्वंद्वी से 23 हजार से ज्‍यादा मतों से आगे चल रहे थे।

ये भी पढ़ें

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान
लखनऊ
delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

बिहार चुनाव 2025

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बिहार में खेल SIR ने किया है…’ अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़; CCTV की तरह हमारा PPTV…

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिहार में NDA की प्रचंड वापसी: केशव प्रसाद मौर्य बोले- नीतीश ही बनेंगे सीएम, अखिलेश को भेजेंगे 11 किलो लड्डू

keshav prasad maurya sends laddu nda wins bihar election 2025 nitish kumar cm
लखनऊ

Rent Agreement: 10 साल तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में यूपी सरकार की बड़ी राहत

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किरायेदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया कदम (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

पुलिस मुख्यालय पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान

delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow
लखनऊ

मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

shaheen parvez maldives terror links lucknow kashmir network exposed
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.