‘बिहार में खेल SIR ने किया है…’ अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़; CCTV की तरह हमारा PPTV…

आज दोपहर 12.42 बजे तक NDA 193 सीटों पर आगे चल रही थी। 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। वहीं NDA नेताओं ने SIR प्रक्रिया की विपक्ष की आलोचना को चुनाव हारने वालों की बौखलाहट बताया है। यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, BJP नेता राजभूषण निषाद ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को यह समझना चाहिए कि फर्जी मतदाताओं, खासकर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में SIR प्रक्रिया के महत्व को समझने में अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, " हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी जैसे लोगों ने अवैध प्रवासियों का समर्थन कैसे किया है।"