ED Investigation: शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन सिरप की तस्करी, ईडी जांच में 800 करोड़ के अवैध कारोबार का खुलासा

ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शुभम जायसवाल ने करीब 2.24 करोड़ बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई की। प्रत्येक बोतल को लगभग ₹500 की दर से तस्करों को बेचा गया। इस तरह कुल कारोबार की अनुमानित राशि करीब ₹1,120 करोड़ बैठती है, जिसमें से लगभग ₹800 करोड़ की अवैध कमाई होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह सिरप मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के तस्करों को बेचा जाता था, जो आगे इसे बांग्लादेश में खपाते थे। वहां इसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर स्थानीय स्तर पर सख्त प्रतिबंध है।