27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में UGC फैसलों के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

UGC protests:  लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने यूजीसी के हालिया फैसलों के विरोध में मुख्य गेट पर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्रों ने नारेबाजी कर शैक्षणिक नीतियों पर पुनर्विचार की मांग उठाई। प्रदर्शन के चलते परिसर में तनावपूर्ण माहौल रहा और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 27, 2026

लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी फैसलों के खिलाफ छात्रों का उबाल, मुख्य गेट पर धरना, परिसर में तनाव बढ़ा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी फैसलों के खिलाफ छात्रों का उबाल, मुख्य गेट पर धरना, परिसर में तनाव बढ़ा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Lucknow University student protests:  राजधानी के प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार को छात्रों का व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एकत्र होकर धरने पर बैठ गए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया निर्णयों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि नए शैक्षणिक प्रावधान उनके भविष्य, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

सुबह से ही विश्वविद्यालय परिसर में हलचल बढ़ने लगी थी। विभिन्न विभागों के छात्र समूहों में मुख्य गेट की ओर पहुंचने लगे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठ गए, जिससे मुख्य मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे, जिन पर “स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद”, “यूजीसी के फैसले वापस लो”, और “शिक्षा पर समझौता नहीं चलेगा” जैसे नारे लिखे थे।

क्या है छात्रों की नाराजगी का कारण

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि UGC द्वारा हाल ही में लागू किए गए कुछ शैक्षणिक ढांचे और नियमों में बदलाव से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पाठ्यक्रम संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े प्रावधानों में अस्पष्टता है, जिससे विद्यार्थियों के करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है।

छात्र नेताओं का कहना था कि बिना व्यापक संवाद और परामर्श के लिए गए निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। एक छात्र प्रतिनिधि ने कहा, “हम पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन बार-बार बदलते नियमों से हमारा भविष्य अस्थिर हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और नीतियों पर पुनर्विचार हो।”

धरना स्थल पर बढ़ी भीड़, प्रशासन सतर्क

धरना बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई। परिसर के बाहर और अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस बल एहतियातन तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन से वार्ता के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगों और चिंताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित

प्रदर्शन के चलते कई विभागों की कक्षाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं। कुछ छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, जबकि कई शिक्षक स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते रहे। विश्वविद्यालय के कुछ गेट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। हालांकि, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा कार्यक्रम और आधिकारिक शैक्षणिक गतिविधियों को यथासंभव सुचारू रखने का प्रयास किया जाएगा।

छात्र संगठनों की भूमिका

प्रदर्शन में विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उन्होंने इसे छात्रों के अधिकारों की लड़ाई बताया। छात्र संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसे प्रदेश स्तर पर उठाया जाएगा। एक छात्र नेता ने कहा, “यह शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसरों का सवाल है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।”

प्रशासन का पक्ष

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपील की कि छात्र अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें और पढ़ाई बाधित न करें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि UGC के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं और विश्वविद्यालय को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। उन्होंने कहा, “हम छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं। संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।”

ये भी पढ़ें

School Time Changes: मौसम सुधरते ही स्कूल टाइम बदला, अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी विद्यालय
सीतापुर
स्कूल टाइम में बदलाव: ठंड कम होने पर जारी हुआ नया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 02:48 pm

Published on:

27 Jan 2026 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ विश्वविद्यालय में UGC फैसलों के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजधानी में गुंडाराज! थार से रौंदने की कोशिश, कारोबारी लहूलुहान -कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

लखनऊ में सनसनीखेज वारदात: थार सवारों ने कारोबारी को कुचलने की कोशिश, दोनों पैर गंभीर रूप से घायल    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
लखनऊ

भाजपा संगठन में असंतोष की चर्चा, हरदोई-अमेठी से बूथ पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबरों ने बढ़ाई हलचल, जानिए उनके नाम

भाजपा संगठन में उभरे असंतोष के स्वर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UGC के नए नियमों से BJP में बगावत! 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, यह बड़ा नाम शामिल

UGC नियमों पर BJP नेताओं का बड़ा विद्रोह
लखनऊ

सुना है कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा हैं… अखिलेश का योगी पर तंज, सोकर उठ जाते…होश में नहीं आते

लखनऊ

77 वें गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी का संदेश, न्याय समता बंधुता से मजबूत होगा लोकतंत्र

न्याय, समता और बंधुता ही भारतीय लोकतंत्र की आत्मा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.