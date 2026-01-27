लखनऊ विश्वविद्यालय में UGC फैसलों के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

प्रदर्शन में विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उन्होंने इसे छात्रों के अधिकारों की लड़ाई बताया। छात्र संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसे प्रदेश स्तर पर उठाया जाएगा। एक छात्र नेता ने कहा, “यह शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसरों का सवाल है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।”