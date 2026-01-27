UP Crime: राजधानी में गुंडाराज! थार से रौंदने की कोशिश, कारोबारी लहूलुहान -कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

लखनऊ में सनसनीखेज वारदात: थार सवारों ने कारोबारी को कुचलने की कोशिश, दोनों पैर गंभीर रूप से घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Lucknow Crime: लखनऊ के पॉश इलाके विभूति खंड से सामने आई एक घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां देर रात कथित तौर पर दबंग युवकों ने एक कारोबारी को थार गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान कारोबारी के दोनों पैरों पर वाहन चढ़ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद मामला और सुर्खियों में आ गया है। पुलिस के अनुसार, घटना विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग परिसर में हुई। यह इलाका शहर के प्रमुख व्यावसायिक और मनोरंजन स्थलों में गिना जाता है, जहां देर रात तक आवाजाही बनी रहती है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित कारोबारी देर रात एक क्लब से लौट रहे थे। पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी निकालने के दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर थार सवार युवकों ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई और कारोबारी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़े। इसके बाद उनके पैरों पर वाहन चढ़ जाने से गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में पीड़ित पक्ष ने घटना का विस्तृत विवरण दिया है। शिकायतकर्ता पवन पटेल ने आरोप लगाया कि रात करीब एक बजे वह समिट बिल्डिंग स्थित क्लब से लौट रहे थे। पार्किंग क्षेत्र में उनकी गाड़ी निकल रही थी, तभी एक थार वाहन में सवार आकाश यादव, मोहित मेवाड़ी और उनके अन्य साथी मौजूद थे।
तहरीर के अनुसार, आरोपियों ने पहले उनके मित्र प्रशांत के साथ अभद्रता की और कथित रूप से चेन खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोप है कि वाहन को जानबूझकर आगे बढ़ाया गया, जिससे पवन पटेल के दोनों पैर गंभीर रूप से कुचल गए। उनके मित्र को भी चोटें आई हैं।
सूत्रों का कहना है कि घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसे पुलिस जांच के दायरे में ले रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटनाक्रम की सटीक जानकारी मिल सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
विभूति खंड थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्राथमिक धाराएं गंभीर चोट पहुंचाने, मारपीट और जानलेवा हमले से संबंधित लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में संशोधन भी किया जा सकता है।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि पॉश इलाके में इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है। लोगों ने मांग की है कि रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और पार्किंग व क्लब क्षेत्रों में निगरानी सख्त की जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अक्सर चर्चा में रहती है। ऐसे में राजधानी में इस तरह की घटना सामने आना विपक्ष और आम नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि कानून अपना काम कर रहा है।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, पीड़ित के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। परिवार के लोग भी अस्पताल में मौजूद हैं।
