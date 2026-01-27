UP Crime: राजधानी में गुंडाराज! थार से रौंदने की कोशिश, कारोबारी लहूलुहान -कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

Lucknow Crime: लखनऊ के पॉश इलाके विभूति खंड से सामने आई एक घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां देर रात कथित तौर पर दबंग युवकों ने एक कारोबारी को थार गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान कारोबारी के दोनों पैरों पर वाहन चढ़ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद मामला और सुर्खियों में आ गया है। पुलिस के अनुसार, घटना विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग परिसर में हुई। यह इलाका शहर के प्रमुख व्यावसायिक और मनोरंजन स्थलों में गिना जाता है, जहां देर रात तक आवाजाही बनी रहती है।