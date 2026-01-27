UGC के नए नियमों से BJP में बगावत! 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, यह बड़ा नाम शामिल

यूपी की राजधानी लखनऊ में इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक हलचल मचा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी पदाधिकारी यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए यह कदम उठाया है। इस्तीफा देने वालों ने कहा है कि वे अब पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी अब उस मकसद से भटक गई है, जिसके लिए इसे बनाया गया था। वे कहते हैं कि ये नए नियम सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं।