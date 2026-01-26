77 वें गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी का संदेश, न्याय समता बंधुता से मजबूत होगा लोकतंत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता पर आधारित राष्ट्र है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाए। उन्होंने कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज के हर स्तर पर दिखाई देना चाहिए। गरीब, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना ही सच्चे अर्थों में संविधान के प्रति सम्मान है।