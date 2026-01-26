2027 की रणभेरी: अखिलेश यादव का बड़ा प्लान, भाजपा के खिलाफ पीडीए सरकार का संकल्प

Akhilesh Yadav Gears Up for UP 2027: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में उन्होंने आज कैराना लोकसभा क्षेत्र की सांसद तथा पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित हुई, जहां क्षेत्रीय चुनावी समीकरणों, संगठन की स्थिति और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कैराना लोकसभा क्षेत्र की सांसद इकरा हसन, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित कई वरिष्ठ एवं स्थानीय नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से जमीनी हालात, मतदाता रुझान, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तृत जानकारी ली।