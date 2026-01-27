UGC के नए नियम की अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से हो रही तुलना…? जानिए ऐसा क्यों

रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए बताया गया था क्योंकि इस नियम से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि किसी भी भारतीय आंदोलनकारी को बिना अदालत में मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इस काले कानून से सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया।