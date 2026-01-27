बड़ी खबर! इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने की माता प्रसाद पांडेय से बात, क्या सपा करेंगे ज्वाइन?

अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने किया निलंबित, PC- X
बरेली: यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले और फिर निलंबित होने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस्तीफा देते ही अलंकार ने सपा विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय बात की थी। माता प्रसाद पांडेय को अलंकार ने इस्तीफा देने की जानकारी दी थी।
कुछ महीने पहले ही सपा के बड़े नेताओं से अलंकार की बात हुई थी। अलंकार अग्निहोत्री ने इसीलिए सरकार के विरोध में माहौल तैयार किया। ऐसा बताया जा रहा है बरेली में कई सपा नेताओं को भी अलंकार अग्निहोत्री अपने साथ रखते थे।
इस्तीफे की घोषणा और निलंबन के बाद अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोन भी किया था और उनसे बात की थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री के फैसले की तारीफ की थी और उनका अभिनंदन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को प्रस्ताव दिया था कि धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए कहा, 'आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं। जो पद सरकार ने दिया था, उससे ऊंचा पद आपको देंगे।'
गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री ने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें निलंबित कर दिया था।
इस मामले को लेकर सियासत गरमा गई है और विपक्ष, सरकार पर हमलावर रुख अपना रहा है। अब ये लड़ाई अविमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार की चल रही है।
