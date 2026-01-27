बड़ी खबर! इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने की माता प्रसाद पांडेय से बात, क्या सपा करेंगे ज्वाइन?

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को प्रस्ताव दिया था कि धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए कहा, 'आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं। जो पद सरकार ने दिया था, उससे ऊंचा पद आपको देंगे।'