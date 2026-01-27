27 जनवरी 2026,

बरेली

बड़ी खबर! इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने की माता प्रसाद पांडेय से बात, क्या सपा करेंगे ज्वाइन?

Alankar Agnihotri resignation : अलंकार अग्निहोत्री प्रकरण में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय बात की थी।

Google source verification

बरेली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 27, 2026

अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने किया निलंबित, PC- X

बरेली: यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले और फिर निलंबित होने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस्तीफा देते ही अलंकार ने सपा विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय बात की थी। माता प्रसाद पांडेय को अलंकार ने इस्तीफा देने की जानकारी दी थी।

कुछ महीने पहले ही सपा के बड़े नेताओं से अलंकार की बात हुई थी। अलंकार अग्निहोत्री ने इसीलिए सरकार के विरोध में माहौल तैयार किया। ऐसा बताया जा रहा है बरेली में कई सपा नेताओं को भी अलंकार अग्निहोत्री अपने साथ रखते थे।

हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी की थी बात

इस्तीफे की घोषणा और निलंबन के बाद अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोन भी किया था और उनसे बात की थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री के फैसले की तारीफ की थी और उनका अभिनंदन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं।

धर्म के क्षेत्र में मिल सकता है बड़ा पद!

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को प्रस्ताव दिया था कि धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए कहा, 'आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं। जो पद सरकार ने दिया था, उससे ऊंचा पद आपको देंगे।'

सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को किया निलंबित

गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री ने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें निलंबित कर दिया था।

इस मामले को लेकर सियासत गरमा गई है और विपक्ष, सरकार पर हमलावर रुख अपना रहा है। अब ये लड़ाई अविमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार की चल रही है।

