एक मेडिकल स्टूडेंट ऐसा भी…ग्यारह साल से नहीं पास कर पाया फर्स्ट ईयर का एक्जाम, नहीं खाली कर रहा है हॉस्टल

वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन के ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रूल 2023 के अनुसार, MBBS के पहले वर्ष की परीक्षा के लिए छात्र को चार साल के अंदर इसे पास करना होता है। जबकि पूरे कोर्स को नौ साल के अंदर पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें इंटर्नशिप शामिल नहीं होता।इसके अलावा CBME गाइडलाइन के 75 प्रतिशत थ्योरी और 80 प्रतिशत प्रैक्टिकल में अटेंडेंस को भी जरुरी है। जबकि इस मामले में छात्र ने इन नियमों का घोर उल्लंघन किया है। एनएमसी के एफएक्यू में स्पष्ट है कि चार प्रयासों में सप्लीमेंट्री परीक्षा भी गिनी जाती है।