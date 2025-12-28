High Alert: शीतलहर में सरकार अलर्ट, मंत्री ए.के. शर्मा ने जरूरतमंदों की सेवा संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने बेहद स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा कि यह समय केवल फाइलों में रिपोर्ट पूरी करने या औपचारिकता निभाने का नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता के साथ ज़मीनी स्तर पर जरूरतमंदों की सेवा करने का है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी कार्य खानापूर्ति के रूप में न किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ठंड के कारण प्रदेश में कोई भी गरीब, असहाय या निराश्रित व्यक्ति परेशान न हो। मंत्री ने कहा कि प्रशासन की संवेदनशीलता ही सरकार की छवि को मजबूत करती है।