आवश्यक हो तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करें, ठंड को देखते हुए खुद निर्णय लें अधिकारी : सीएम योगी

फोटो सोर्स: पत्रिका, रैन बसेरे में सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे, शाम को उन्होंने टीपीनगर तथा धर्मशाला बाजार स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो।
सीएम ने बताया कि भीषण शीतलहर में आवश्यकता पड़ने पर विद्यालयों को बंद करने तथा अवकाश घोषित करने हेतु जिलाधिकारियों को कहा गया है, कहा कि बहुत आवश्यक हो तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को भीषण शीतलहर से बचाने के लिए कंबल व ऊनी वस्त्र वितरण, रैन बसेरों के संचालन और अलाव की व्यवस्था करने के प्रदेश के सभी जिलों में पर्याप्त धनराशि जारी की गई है।
आम जन को सुझाव देते हुए सीएम ने कहा कि धुंध और कोहरे को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें, यात्रा जरूरी हो तो स्पीड सीमित रखें। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड में भी शरीर को पानी की कमी न होने दें। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलते रहने दिया। उन्होंने कहा कि अलाव की लकड़ी को उठाकर न ले जाएं। भीषण शीतलहर में यह जरूरतमंदों के लिए है और पशुओं को भी इससे मदद मिलती है।
सीएम ने बताया कि गोरखपुर महानगर में 480 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। 22 हजार से अधिक जरूरतमंदों में कंबल और ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जा चुका है, सरकार के संवेदनशील अभियान का हिस्सा है। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, सांसद रविकिशन शुक्ल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
