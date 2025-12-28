आवश्यक हो तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करें, ठंड को देखते हुए खुद निर्णय लें अधिकारी : सीएम योगी

आम जन को सुझाव देते हुए सीएम ने कहा कि धुंध और कोहरे को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें, यात्रा जरूरी हो तो स्पीड सीमित रखें। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड में भी शरीर को पानी की कमी न होने दें। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलते रहने दिया। उन्होंने कहा कि अलाव की लकड़ी को उठाकर न ले जाएं। भीषण शीतलहर में यह जरूरतमंदों के लिए है और पशुओं को भी इससे मदद मिलती है।