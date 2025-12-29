प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

फोटो सोर्स: पत्रिका, आरोपी चोर गिरफ्तार
गोरखपुर के कोतवाली इलाके की प्राचीन हट्ठी माता मंदिर में चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के भुजौली गांव निवासी छोटू उर्फ इसराइल के रूप में हुई।
बता दें कि आरोपी इस्राइल 23 दिसंबर की देर रात मंदिर में घुसकर गर्भगृह से आभूषण व दानपात्र उठा ले गया था।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गोरखनाथ क्षेत्र के हुसैनाबाद चक्सा हुसैन में किराए के कमरे में रहता है। रात में रेकी कर चोरी करता है। चोरी की पूरी घटना मंदिर के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। जिससे आरोपी की पहचान संभव हुई। मंदिर के पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने खोजबीन शुरू की।
शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हट्ठी माई का प्राचीन मंदिर है। आरोपी ने 23 दिसंबर की रात बाउंड्रीवाल फांदकर परिसर में प्रवेश कर गेट का ताला तोड़कर सीधे गर्भगृह में प्रवेश किया और वहां रखी तीन छोटी व एक बड़ी चांदी की छतरी, चांदी का मुकुट, हार, मांग टीका समेत दानपात्र लेकर भाग गया। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इसकी तलाश में लगी थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि इजरायल कोतवाली क्षेत्र में मौजूद है, पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी के आभूषण और स्कूटी बरामद किया है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भिजवा दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग