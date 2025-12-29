प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हट्‌ठी माई का प्राचीन मंदिर है। आरोपी ने 23 दिसंबर की रात बाउंड्रीवाल फांदकर परिसर में प्रवेश कर गेट का ताला तोड़कर सीधे गर्भगृह में प्रवेश किया और वहां रखी तीन छोटी व एक बड़ी चांदी की छतरी, चांदी का मुकुट, हार, मांग टीका समेत दानपात्र लेकर भाग गया। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इसकी तलाश में लगी थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि इजरायल कोतवाली क्षेत्र में मौजूद है, पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी के आभूषण और स्कूटी बरामद किया है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भिजवा दिया गया।