Mau Crime: हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने न्यायालय गेट से उठाया

Mau News: मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में हुए समीर हत्याकांड के आरोपी अफीफ को पुलिस ने मऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में उसे दबोचा। गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमे पुलिस न्यायालय गेट से हत्याकांड के आरोपी को उठा रही है।