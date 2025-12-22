22 दिसंबर 2025,

सोमवार

मऊ

Mau Crime: हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने न्यायालय गेट से उठाया

मऊ: समीर हत्याकांड में राबिन सिंह का सहयोगी अफ़ीफ़ हुआ गिरफ्तार । कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में था लेकिन गेट से ही पुलिस ने उठा लिया। मऊ के रामपुर थाना क्षेत्र में बलिया के समीर की पिटाई से हुई थी मौत इस मामले में आरोपी राबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में किया था सरेंडर अब सहयोगी अफ़ीफ़ कोर्ट में सरेंडर से पहले पकड़ाया

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 22, 2025

Mau News: मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में हुए समीर हत्याकांड के आरोपी अफीफ को पुलिस ने मऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में उसे दबोचा। गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमे पुलिस न्यायालय गेट से हत्याकांड के आरोपी को उठा रही है।

कोर्ट में आत्मसमर्पण कर रहा था अफीफ

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अफीफ कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई में एसओजी टीम के साथ कोतवाल अनिल कुमार सिंह और सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे भी मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, मृतक समीर कुमार के भाई सूरज कुमार ने थाना रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें रॉबिन सिंह (पुत्र मनोज सिंह, निवासी चन्दापार), अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू सिंह (पुत्र रामानन्द सिंह, निवासी डुमरी), गौरव यादव (पुत्र प्रेमराज, निवासी सिहुरी, बलिया), अफीफ (पुत्र इजहुल, निवासी ढिलई फिरोजपुर) और दो अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

इस मामले में मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये का इनामी रॉबिन सिंह ने शनिवार देर रात मऊ कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने एक अन्य आरोपी सुबोध सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

Updated on:

22 Dec 2025 05:49 pm

Published on:

22 Dec 2025 05:37 pm

