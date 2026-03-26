डंडा छोड़ पॉपकॉर्न थामेंगे दरोगा, SSP संग देखेंगे ‘धुरंधर-2’, पूरी सिनेमा हॉल हुई बुक

धुरंधर-2 फिल्म का यूपी पुलिस से खास रिश्ता है। फिल्म में प्रयागराज के कुख्यात माफिया अतीक अहमद जैसा एक किरदार दिखाया गया है, जिसका नाम आतिफ अहमद रखा गया है। इस किरदार के जरिए माफिया की गतिविधियों और पुलिस की कार्रवाई को दर्शाया गया है। इसके अलावा, फिल्म में यूपी के पूर्व डीजीपी का भी एक मजबूत रोल है। फिल्म यूपी पुलिस की ताकत, सख्ती और माफियाओं पर की गई कार्रवाई को एक्शन स्टाइल में पेश करती है। यही वजह है कि पुलिस इसे अपने कर्मचारियों को दिखाना चाहती है। फिल्म देखकर दरोगा अपनी ड्यूटी की अहमियत को और अच्छे से समझ पाएंगे।