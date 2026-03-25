बंगाल में मोर्चा संभाल रहे मेरठ के नेता, संवाद बढ़ाने के लिए सीख रहे बंगाली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। 'मिशन 2027' के व्यापक लक्ष्य के साथ, उत्तर प्रदेश के रणनीतिकारों और जमीनी नेताओं को बंगाल के मोर्चे पर उतारा गया है। इस चुनावी अभियान में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता न केवल संगठन को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि भाषा की बाधा को पार कर स्थानीय जनता का दिल जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं।