AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के बिगड़े बोल, कहा – ‘मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो करने वाले का भी हो’

शौकत अली ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मदरसों पर ताले लटकाए गए और केवल आरोपों के आधार पर घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। देश की आजादी में हमारा भी योगदान रहा है, लेकिन आज हमारे साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है।" उन्होंने मेरठ पुलिस कप्तान के उस निर्देश का भी जिक्र किया जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। शौकत अली ने कहा कि ऐसे ही सख्त कदम रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी उठाए जाने चाहिए।