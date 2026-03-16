हाईकोर्ट का आदेश, नमाजियों को सुरक्षा दे प्रशासन, पिछली सुनवाई में डीएम-एसपी को लगाई थी फटकार

संभल प्रशासन निर्देश दिया था कि रमजान के दौरान मस्जिदों में संख्या सीमित रखें, एक बार में 15 से 20 लोग बी नमाज अदा करें। इस आदेश के खिलाफ संभल के रहने वाले मुनाजिर खान ने हाईकोर्ट में 18 मार्च को याचिका दाखिल की और प्रशासन को चुनौती दी। इस मामले में पहली सुनवाई 27 फरवरी को हुई। आज सोमवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संभल प्रशासन को फटकार लगाई थी।