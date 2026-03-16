यूपी में आज बिगड़ेगा मौसम, 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी

रविवार को सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाएं भी चलीं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, हालांकि दोपहर में कुछ समय के लिए तेज धूप निकल आई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है।