रिश्तों की मर्यादा हुई तार-तार, युवती ने पिता पर लगाया शोषण का आरोप, रोते हुए सुनाई आपबीती

प्रयागराज के मांडा थाने में रविवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल की युवती अपनी मां के साथ थाने पहुंची और अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने रो-रोकर पुलिस को बताया कि उसके पिता न सिर्फ उसका बल्कि उसकी चार बहनों का भी शोषण करते हैं। लड़की की बात सुनकर थाना प्रभारी सहित वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पुलिस ने जब युवती से दोबारा पूछा तो उसने वही आरोप दोहराए। साथ में आई उसकी मां ने भी बेटी की बात का समर्थन किया। इसके बाद युवती ने पुलिस को लिखित शिकायत दी।