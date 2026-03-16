LPG संकट के बीच प्रयागराज में बढ़ी PNG की डिमांड, एक महीने में जुड़े 250 नए कनेक्शन

पीएनजी कनेक्शन के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए आवेदक खुद कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है या फिर कंपनी का प्रतिनिधि घर आकर रजिस्ट्रेशन कर देता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड और बिजली के बिल की जरूरत होती है। कनेक्शन के लिए कुल फीस 7018 रुपये निर्धारित है, जिसमें से सात हजार रुपये वापस कर दिए जाते हैं। इसके अलावा 2118 रुपये जमा करके बाकी राशि किस्तों में भी चुकाई जा सकती है। यह राशि अगले 10 बिलों में हर महीने 500 रुपये के हिसाब से जुड़कर आती है। वहीं, अगर 1118 रुपये जमा किए जाते हैं तो हर महीने बिल में 50 रुपये अतिरिक्त जुड़ते हैं।