6 साल के बेटे के सामने मां को मार डाला, मासूम बोला- पापा ने मम्मी का गला दबाया

यह घटना सराय इनायत थाना क्षेत्र के पट्टीछीट गांव की है। यहां रहने वाले शैलेश कुमार ने मंगलवार देर रात अपनी पत्नी संगीता देवी (32) की हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पत्नी का गला दबाया और फिर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। कमरे में खून के छींटे बिखरे मिले, जिससे घटना की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।