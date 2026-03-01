प्रयागराज में विवाद बना जानलेवा, पति ने धारदार हथियार से पत्नी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मृतका की पहचान 32 साल की संगीता देवी के रूप में हुई है। उनके पति शैलेश पेंटिंग का काम करते हैं। संगीता के दो बेटे हैं सबसे बड़ा बेटा शिवम और छोटा बेटा सिद्धार्थ। यह घटना बीती रात घर के अंदर ही हुई। बुधवार सुबह जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला उन्हें बुलाने गई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर जब पास जाकर देखा, तो संगीता मृत हालत में पड़ी थीं। यह देख गांव में हड़कंप मच गया।