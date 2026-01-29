BJP को उसकी ही ‘पिच’ पर सपा देगी चुनौती! अखिलेश यादव बोले-आहत संत अर्थात सत्ता का अंत

BJP को हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा चुनावी लाभ पहुंचाता रहा है। विरोधी दल BJP की इस मजबूत 'पिच' पर आने से कतराते हैं। जब भी उन्होंने इस मुद्दे को छूने की कोशिश की, तब-तब विरोधी दलों को नुकसान होता रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर बहुत संभलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव यह दोहराते रहे हैं कि जब वह एक मंदिर में गए तो मंदिर को गंगाजल से धोया गया। इसी उदाहरण के साथ अखिलेश यादव ने संगम में स्नान किया था। इसके बाद महाकुंभ भगदड़ मामले पर लंबे समय तक अखिलेश हमलावर रहे। समाजवादी पार्टी केवल उन मुद्दों को चुनकर मुखर हो रही है, जिनसे लोगों की भावनाएं या हित, सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर हो या वाराणसी में विकास, इन सब मुद्दों पर मुखरता उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है।