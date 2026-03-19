पत्नी मोबाइल चलाती थी… शक में पति ने पत्नी को मार डाला, मां की लाश के पास 5 घंटे सोते रहे बच्चे

पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर रात शैलेष घर लौटा तो उसकी पत्नी मोबाइल चला रही थी। उसने पत्नी को टोका तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर शैलेष ने गुस्से में आकर पत्नी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट की आवाज सुनकर कमरे में सो रहे दोनों बच्चे जाग गए थे, लेकिन आरोपी ने उन्हें डांटकर दोबारा सुला दिया। इसके बाद उसने पत्नी को डंडे से पीटा और उसका सिर कमरे में रखे तख्त के कोने से टकरा दिया, जिससे उसके माथे पर गंभीर चोट लग गई।