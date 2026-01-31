गला रेतकर पति की हत्या, फिर लाश के पास भांजे से बनाया संबंध, पत्नी के हवस का खौफनाक सच

शाहजहांपुर मर्डर केस ने हिला दिया यूपी Source- X
Shahjahanpur Crime News: शाहजहांपुर के भटपुरा गांव में एक बेहद खौफनाक हत्याकांड हुआ है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। 30 साल के बलराम का शव बुधवार सुबह उनके घर में चारपाई पर खून से लथपथ मिला। गला धारदार हथियार से रेता गया था। घर के अंदर का नजारा इतना डरावना था कि देखने वाले भी सिहर उठे। शुरुआत में लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति ने हमला किया, लेकिन पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला सच सामने ला दिया।
घटना पुवायां थाना क्षेत्र के भटपुरा चंदू गांव की है। बलराम की पत्नी पूजा और चार बच्चे घर में थे। गुरुवार सुबह बलराम का भाई राजू उन्हें काम पर बुलाने आया तो चारपाई पर लहूलुहान शव देखकर स्तब्ध रह गया। गले पर गहरा घाव था, खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहले लगा कि चोरी या दुश्मनी में हत्या हुई, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे।
मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बलराम के भाई राजू ने थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा का अपने भांजे आदेश (22 साल) के साथ अवैध संबंध था। बलराम इस रिश्ते का विरोध करते थे और रोक-टोक करते थे। भाई ने शक जताया कि इसी वजह से हत्या हुई। पुलिस ने तुरंत पूजा और आदेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया।
पूजा ने पुलिस को बताया कि वह आदेश के साथ रहना चाहती थी। बलराम बाधा बन रहे थे। उसने की-पैड मोबाइल से आदेश को संपर्क किया और हत्या की योजना बनाई। पूजा और आदेश के बीच डेढ़ साल से संबंध थे। पूजा तीन बार आदेश के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन हर बार पंचायत और बलराम ने माफ कर घर वापस बुलाया। लेकिन इस बार पूजा ने फैसला कर लिया कि पति को रास्ते से हटा देगी।
29 जनवरी की रात करीब 1 बजे वारदात हुई। बलराम चारपाई पर सो रहे थे। पूजा ने पहले उन्हें प्यार दिखाते हुए हाथ बांधने का बहाना बनाया। फिर आदेश और उसके एक साथी (रामचंद्र) को बुलाया। आदेश ने बलराम के पैर पकड़े, पूजा ने सीने पर बैठकर हंसिए (धारदार हथियार) से गला रेत दिया। कुछ ही पलों में बलराम की मौत हो गई। बच्चे जाग गए तो पूजा ने उन्हें डांटा और कहा कि जाओ, पापा को सुई लग रही है। हत्या के बाद दोनों ने शव के पास ही पुआल पर शारीरिक संबंध बनाए। आदेश बाद में चला गया।
पुलिस ने 30 जनवरी को पूजा, आदेश और रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी बरामद कर लिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा हो गया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मुकदमा हत्या, साजिश और अन्य धाराओं में दर्ज है।
यह घटना अवैध संबंधों की वजह से हुई एक परिवार की तबाही की मिसाल है। चार मासूम बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इलाके में लोग सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है और सबूत मजबूत हैं। ऐसे मामलों में परिवार और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है।
