31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

गला रेतकर पति की हत्या, फिर लाश के पास भांजे से बनाया संबंध, पत्नी के हवस का खौफनाक सच

शाहजहांपुर के भटपुरा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति बलराम की बेरहमी से हत्या कर दी। अवैध संबंधों के चलते रची गई इस साजिश में सोते समय धारदार हथियार से गला रेता गया।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Anuj Singh

Jan 31, 2026

शाहजहांपुर मर्डर केस ने हिला दिया यूपी

शाहजहांपुर मर्डर केस ने हिला दिया यूपी Source- X

Shahjahanpur Crime News: शाहजहांपुर के भटपुरा गांव में एक बेहद खौफनाक हत्याकांड हुआ है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। 30 साल के बलराम का शव बुधवार सुबह उनके घर में चारपाई पर खून से लथपथ मिला। गला धारदार हथियार से रेता गया था। घर के अंदर का नजारा इतना डरावना था कि देखने वाले भी सिहर उठे। शुरुआत में लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति ने हमला किया, लेकिन पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला सच सामने ला दिया।

शुरुआती जांच और भयावह मंजर

घटना पुवायां थाना क्षेत्र के भटपुरा चंदू गांव की है। बलराम की पत्नी पूजा और चार बच्चे घर में थे। गुरुवार सुबह बलराम का भाई राजू उन्हें काम पर बुलाने आया तो चारपाई पर लहूलुहान शव देखकर स्तब्ध रह गया। गले पर गहरा घाव था, खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहले लगा कि चोरी या दुश्मनी में हत्या हुई, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे।

भाई का गंभीर आरोप, प्रेम संबंध निकला कारण

मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बलराम के भाई राजू ने थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा का अपने भांजे आदेश (22 साल) के साथ अवैध संबंध था। बलराम इस रिश्ते का विरोध करते थे और रोक-टोक करते थे। भाई ने शक जताया कि इसी वजह से हत्या हुई। पुलिस ने तुरंत पूजा और आदेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया।

पत्नी ने रची हत्या की पूरी साजिश

पूजा ने पुलिस को बताया कि वह आदेश के साथ रहना चाहती थी। बलराम बाधा बन रहे थे। उसने की-पैड मोबाइल से आदेश को संपर्क किया और हत्या की योजना बनाई। पूजा और आदेश के बीच डेढ़ साल से संबंध थे। पूजा तीन बार आदेश के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन हर बार पंचायत और बलराम ने माफ कर घर वापस बुलाया। लेकिन इस बार पूजा ने फैसला कर लिया कि पति को रास्ते से हटा देगी।

रात में हुई खौफनाक वारदात

29 जनवरी की रात करीब 1 बजे वारदात हुई। बलराम चारपाई पर सो रहे थे। पूजा ने पहले उन्हें प्यार दिखाते हुए हाथ बांधने का बहाना बनाया। फिर आदेश और उसके एक साथी (रामचंद्र) को बुलाया। आदेश ने बलराम के पैर पकड़े, पूजा ने सीने पर बैठकर हंसिए (धारदार हथियार) से गला रेत दिया। कुछ ही पलों में बलराम की मौत हो गई। बच्चे जाग गए तो पूजा ने उन्हें डांटा और कहा कि जाओ, पापा को सुई लग रही है। हत्या के बाद दोनों ने शव के पास ही पुआल पर शारीरिक संबंध बनाए। आदेश बाद में चला गया।

पुलिस की तेज कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस ने 30 जनवरी को पूजा, आदेश और रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी बरामद कर लिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा हो गया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मुकदमा हत्या, साजिश और अन्य धाराओं में दर्ज है।

समाज में सनसनी और सबक

यह घटना अवैध संबंधों की वजह से हुई एक परिवार की तबाही की मिसाल है। चार मासूम बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इलाके में लोग सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है और सबूत मजबूत हैं। ऐसे मामलों में परिवार और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / गला रेतकर पति की हत्या, फिर लाश के पास भांजे से बनाया संबंध, पत्नी के हवस का खौफनाक सच
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘यहां से जाओ पापा के सुई लग रही है’, पति के पैर पकड़े और पत्नी ने प्रेमी से कटवा दी गर्दन

wife held her husband legs and got her lover to cut his neck crime news shahjahanpur
शाहजहांपुर

बच्चे बोले- मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पापा का गला काट डाला… हमें भी चाकू दिखाया, भाई ने बताई प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी

घटना के संबंध में जानकारी देती अपर पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स विभाग
शाहजहांपुर

भैंस निकालने को लेकर विवाद, पति-बेटे ने महिला पर किया डंडों से वार, मौत होते ही हुए फरार

पति-बेटे ने मिलकर महिला को पीट-पीटकर मार डाला
शाहजहांपुर

जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझकर फेंका वह इंसान की निकली; सनसनीखेज मामला जानकर चकरा जाएगा सिर!

police had thrown away body claiming that of animal turned out to be that of men crime news shahjahanpur
शाहजहांपुर

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले– सपा बार-बार बदल रही पीडीए का मतलब, जनता को कर रही भ्रमित, खुद को नहीं पता इसका मतलब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppankajchaudhary X account
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.