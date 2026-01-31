गला रेतकर पति की हत्या, फिर लाश के पास भांजे से बनाया संबंध, पत्नी के हवस का खौफनाक सच

29 जनवरी की रात करीब 1 बजे वारदात हुई। बलराम चारपाई पर सो रहे थे। पूजा ने पहले उन्हें प्यार दिखाते हुए हाथ बांधने का बहाना बनाया। फिर आदेश और उसके एक साथी (रामचंद्र) को बुलाया। आदेश ने बलराम के पैर पकड़े, पूजा ने सीने पर बैठकर हंसिए (धारदार हथियार) से गला रेत दिया। कुछ ही पलों में बलराम की मौत हो गई। बच्चे जाग गए तो पूजा ने उन्हें डांटा और कहा कि जाओ, पापा को सुई लग रही है। हत्या के बाद दोनों ने शव के पास ही पुआल पर शारीरिक संबंध बनाए। आदेश बाद में चला गया।