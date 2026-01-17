भैंस निकालने को लेकर विवाद, पति-बेटे ने महिला पर किया डंडों से वार, मौत होते ही हुए फरार

शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे महाराज सिंह अपनी भैंस को अहाते की ओर ले जा रहा था। माया देवी ने शौचालय के पास से भैंस ले जाने पर आपत्ति जताई। इसी बात पर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर बड़ा बेटा हरिसुमिरन भी वहां पहुंच गया। गुस्से में आकर पिता महाराज सिंह और बेटे हरिसुमिरन ने लाठी-डंडों से माया देवी पर जमकर हमला कर दिया। हमले में माया देवी बुरी तरह घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आई उनकी छोटी बहू को भी मारपीट में चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।