भैंस निकालने को लेकर विवाद, पति-बेटे ने महिला पर किया डंडों से वार, मौत होते ही हुए फरार

पति-बेटे ने मिलकर महिला को पीट-पीटकर मार डाला Source- AI
Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर में कैसे एक मामूली विवाद खौफनाक रूप ले सकता है। इसका जीता-जागता उदाहरण देखने को मिला। मामूली सी बात पर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई। महिला की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति और बेटे ने ही डंडों से पीट-पीटकर कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
दरअसल, शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव में शुक्रवार देर शाम एक छोटे से रास्ते के विवाद ने बहुत दुखद रूप ले लिया। पति और बेटे ने मिलकर महिला की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। मृतका का नाम माया देवी था। वह अपने छोटे बेटे के साथ अलग मकान में रहती थी। वहीं उसका पति महाराज सिंह यादव बड़े बेटे हरिसुमिरन सिंह के साथ रहता था। दोनों मकानों से निकलने का रास्ता एक ही था। इस रास्ते को लेकर परिवार में काफी समय से झगड़ा चल रहा था।
शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे महाराज सिंह अपनी भैंस को अहाते की ओर ले जा रहा था। माया देवी ने शौचालय के पास से भैंस ले जाने पर आपत्ति जताई। इसी बात पर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर बड़ा बेटा हरिसुमिरन भी वहां पहुंच गया। गुस्से में आकर पिता महाराज सिंह और बेटे हरिसुमिरन ने लाठी-डंडों से माया देवी पर जमकर हमला कर दिया। हमले में माया देवी बुरी तरह घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आई उनकी छोटी बहू को भी मारपीट में चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
हत्या करने के बाद दोनों आरोपी, पति महाराज सिंह और बेटा हरिसुमिरन मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही तिलहर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। गांव में तनाव न फैले, इसलिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
