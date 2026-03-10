पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई: एक दरोगा सहित 17 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने 17 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे पुलिसकर्मियों के विषय में जानकारी मांगी थी।‌ पुलिस अधीक्षक के गायब पुलिसकर्मियों के विषय में सूची मांगी जाने पर विभाग में हड़कंप मच गया। सूची तैयार करके आज पुलिस अधीक्षक के सामने फाइल प्रस्तुत की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने फाइल का निरीक्षण करने के बाद निलंबन आदेश जारी किया।