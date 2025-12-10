पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतारकर किया अरेस्ट, देवरिया केस में पूछताछ शुरू; जानें पूरा मामला और विवाद

अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि करीब तीन माह पहले लखनऊ पुलिस ने उनके और उनके पति के खिलाफ देवरिया में भूमि आवंटन से जुड़ी प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि जिस भूमि की बात की जा रही है, उसे उनका परिवार 25 वर्ष पहले ही छोड़ चुका था। नूतन के मुताबिक, दिल्ली जाने के दौरान अचानक शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर पति को ले जाना बेहद संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कोई स्पष्ट जानकारी देने को तैयार नहीं थे।