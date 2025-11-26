मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुन भाई ने पिता के सामने उठाया खौफनाक कदम, बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या

शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि आबादी से लगे हुए खेत में 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। इसके गर्दन पर घाव के निशान हैं। परिस्थितियों और लोगों में जो चर्चा है। उससे किसी नजदीकी पर शक आ रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहन के मोबाइल पर भाई ने युवक की बातचीत सुन ली थी। जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर खेत में भाई ने बहन पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।