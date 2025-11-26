मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुन भाई ने पिता के सामने उठाया खौफनाक कदम, बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या

फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस
Shahjahanpur brother murder sister शाहजहांपुर के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भाई ने खेत में धारदार हथियार से गला रेत कर बहन की हत्या कर दी। पिता थोड़ी दूर पर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। हत्या की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। शुरुआती पूछताछ में पिता ने बताया कि बेटी ने सुसाइड किया है। लेकिन सीडीआर जांच में खुलासा हुआ। पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हृदयविदारक घटना सामने आई है। सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा गोटिया गांव में शेरू पुत्र मदन पाल अपनी बड़ी बहन मैना (22) के मोबाइल को देख रहा था। इसी बीच उसने एक युवक के साथ बहन की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुन ली। जिस पर दोनों भाई-बहन के बीच विवाद हुआ। बहन ने अपना मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो शेरू खेत की तरफ भाग गया। इस दौरान दोनों में छीना-झपटी होने लगी।
इस बीच शेरू ने खेत में रखे बांका से बहन पर हमला कर दिया। जिससे उसकी गर्दन कट गई और वह खेत पर गिर पड़ी। इसके बाद बहन पर और भी कई हमले किए। जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम का साक्षी बना पिता दूर खड़ा देखता रहा। बेटी की मौत के बाद उसने शव के ऊपर दुपट्टा डालकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।
इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मदन पाल ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी कहती थी कि उसकी चारपाई के पास कोई दिखाई पड़ता है। जिसका उपचार भी चल रहा था। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। घर की परिस्थितियों के विषय में मदन पाल ने बताया कि उसके बेटे-बेटी अपनी मानसिक रूप से बीमार मां के साथ अलग मकान में रहते हैं। जहां से रोज उसके लिए भोजन आता है। किसी दूसरे युवक से बातचीत करने के संबंध में उसने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है। उसकी शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है।
पुलिस में पिता की गोल-गोल बातें सुनकर पुलिस को शक हुआ और उसने शेरु से पूछताछ की। मैना के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई। जिसमें कई लोगों से फोन पर बातचीत करने का मामला सामने आया।
शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि आबादी से लगे हुए खेत में 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। इसके गर्दन पर घाव के निशान हैं। परिस्थितियों और लोगों में जो चर्चा है। उससे किसी नजदीकी पर शक आ रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहन के मोबाइल पर भाई ने युवक की बातचीत सुन ली थी। जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर खेत में भाई ने बहन पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश
