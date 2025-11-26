Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुन भाई ने पिता के सामने उठाया खौफनाक कदम, बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या

Shahjahanpur brother murder sister शाहजहांपुर में भाई ने धारदार हथियार से गला रेत कर बहन की हत्या कर दी। पिता थोड़ी दूर पर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। पुलिस अधीक्षक ने घटनाक्रम की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 26, 2025

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस)

फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस

Shahjahanpur brother murder sister शाहजहांपुर के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भाई ने खेत में धारदार हथियार से गला रेत कर बहन की हत्या कर दी। पिता थोड़ी दूर पर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। हत्या की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। शुरुआती पूछताछ में पिता ने बताया कि बेटी ने सुसाइड किया है। लेकिन सीडीआर जांच में खुलासा हुआ। पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र की है।

बड़ी बहन मैना के मोबाइल पर सुनी रिकॉर्डिंग

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हृदयविदारक घटना सामने आई है। सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा गोटिया गांव में शेरू पुत्र मदन पाल अपनी बड़ी बहन मैना (22) के मोबाइल को देख रहा था। इसी बीच उसने एक युवक के साथ बहन की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुन ली। जिस पर दोनों भाई-बहन के बीच विवाद हुआ। बहन ने अपना मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो शेरू खेत की तरफ भाग गया। इस दौरान दोनों में छीना-झपटी होने लगी।

गर्दन रेत की हत्या

इस बीच शेरू ने खेत में रखे बांका से बहन पर हमला कर दिया। जिससे उसकी गर्दन कट गई और वह खेत पर गिर पड़ी। इसके बाद बहन पर और भी कई हमले किए। जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम का साक्षी बना पिता दूर खड़ा देखता रहा। बेटी की मौत के बाद उसने शव के ऊपर दुपट्टा डालकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।

मृतका के पिता ने बताया

इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मदन पाल ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी कहती थी कि उसकी चारपाई के पास कोई दिखाई पड़ता है। जिसका उपचार भी चल रहा था। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। घर की परिस्थितियों के विषय में मदन पाल ने बताया कि उसके बेटे-बेटी अपनी मानसिक रूप से बीमार मां के साथ अलग मकान में रहते हैं। जहां से रोज उसके लिए भोजन आता है। किसी दूसरे युवक से बातचीत करने के संबंध में उसने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है। उसकी शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है।

आरोपी से भी हुई पूछताछ

पुलिस में पिता की गोल-गोल बातें सुनकर पुलिस को शक हुआ और उसने शेरु से पूछताछ की। मैना के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई। जिसमें कई लोगों से फोन पर बातचीत करने का मामला सामने आया।

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?

शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि आबादी से लगे हुए खेत में 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। इसके गर्दन पर घाव के निशान हैं। परिस्थितियों और लोगों में जो चर्चा है। उससे किसी नजदीकी पर शक आ रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहन के मोबाइल पर भाई ने युवक की बातचीत सुन ली थी। जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर खेत में भाई ने बहन पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 08:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुन भाई ने पिता के सामने उठाया खौफनाक कदम, बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP STF: शाहजहांपुर डकैती का STF ने किया खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी रकम और वाहन बरामद

दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई धनराशि, वाहन और कई दस्तावेज बरामद (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
शाहजहांपुर

बसपा नेता ने मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिसवालों पर लगाया धक्का देने का लगाया आरोप

शाहजहांपुर

मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

rape
शाहजहांपुर

‘कौन हो तुम? हम किसान हैं साहब!’ 50 बार कह चुके नहीं हो रहा समाधान, BJP विधायक ने किसान को हड़काया

शाहजहांपुर

हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.